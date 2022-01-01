Беспроводной сканер штрих-кодов, QR-кодов(2D), терминал сбора данных (ТСД), инструмент для инвентаризаций и маркировки товаров

Штрих-код Комбайн простой и удобный инструмент - всегда у вас под рукой!

Ультра-бюджетное решение - более 10000 пользователей и организаций уже сделали правильный выбор! На обычных телефонах и на промышленных терминалах сбора данных, в одном рабочем пространстве. В рознице, опте, офисе, на складах - тем кто ценит удобство и практичность.

Приложение с успехом используется как в малом и среднем бизнесе, с одним, или несколькими устройствами, так и в крупном бизнесе, или в логистических комплексах с десятками ТСД.

Никаких лишних настроек, сложных интеграций, ожиданий…. всё работает «из коробки». Совместимо с большинством учетных программ и со всеми версиями 1С.

Просто установите приложение на телефон (или Android ТСД) и компьютер, и мгновенно считывайте штрих-коды, марки ( маркировка товаров при марочном учете ) или QR-коды прямо в свою учетную программу.

Сломался ТСД или сел аккумулятор - продолжайте работать на телефоне без остановки процесса!

Перешли с телефона на промышленный ТСД - легко! Все уже настроено.

Большие объемы? Сборка, приемка, отгрузка, сложный марочный учет – закажите прямую интеграцию с вашей учетной системой. Свои уникальные процессы? – возможна любая доработка. info@interestingsolutions.ru

• Сканер штрих-кода

В этом режиме телефон работает точно также, как и обычный сканер штрих кодов, подключенный к компьютеру. Более того, можно сразу указывать количество, видеть наименование и цену, сразу находить информацию о товаре в интернете, а для сканирования в 1С не нужно нажимать на кнопку "Поиск по штрих-коду" - это будет делаться автоматически. Если к телефону подключить обычный сканер штрих-кода, то телефон, в данном случае, сможет работать в качестве беспроводного удлинителя.

• Терминал сбора данных - ТСД

Создавайте списки, в них считывайте любое количество штрих кодов, отправляйте списки на рабочий компьютер и выводите их в учетную программу. Быстро и без труда наполняйте любые документы – приходные накладные, инвентаризации, перемещения товаров, крупные реализации.

• Пересчет товаров / Инвентаризация

Если обычный режим ТСД вам не подходит и вы в процессе хотите проверять наименование товара, его учетное количество и цену, то данный режим то, что вам нужно. Вы одним «копировать/вставить» из обычной таблицы (Excel, 1C и тд) создаете «заготовку». Отправляете «заготовку» на телефон и считываете штрих-коды. После наполнения отправляете документ обратно в компьютер и выводите «фактические» данные в вашу учетную программу удобным для вас способом.

• Справочник номенклатуры

Проверяйте цены, получайте фото, информацию о товаре, остатки на складах. Быстро и удобно, просто отсканировав штрих-код. Для работы со справочником необходимо создать его в компьютерном приложении(«копировать/вставить» из обычной таблицы), или в Excel(шаблоны можно скачать здесь) и отправить на устройства.

С версии 4.0 вы можете создавать и отправлять пересчеты, документы ТСД и справочники без компьютерного приложения, в формате Excel. Для этого необходимо создать Excel документ в формате данного примера/шаблона(или сохранить из обработки 1С). Отправлять и получать документы можно любым удобным для вас способом - через почту, WhatsApp, Google Диск и тд. Вы также можете делать фото с комментариями к позициям, мобильное приложение добавит их в Excel при отправке.

• Совместимость

Если ваша учетная программа может работать с обычным сканером штрих-кода, то она совместима с BARCODE HARVESTER. Только для режима «Инвентаризация» и наполнения справочника номенклатуры, вам необходимо подготовить данные, например в основных конфигурациях 1С это можно сделать в два клика, при помощи обработок для УТ10, УТ11, КА1, КА2, УНФ, Бугалтерия, Розница 1, Розница 2

Популярное приложение для автоматизации розничной торговли Тирика-Магазин рекомендует своим клиентам использовать Штрих-код Комбайн - статья с инструкцией

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Приложение можно использовать на терминалах сбора данных с ОС Android, таких, как Honeywell EDA50, Zebra TC20, Атол Smart.Lite и тд